Fidèle à ses rendez-vous cinématographiques, Jean-Paul Commin, ancien producteur et distributeur dans le domaine du cinéma, tiendra une nouvelle conférence, le 12 février à 19 heures à la Médiathèque.

La séance sera consacrée à des auteurs réalisateurs de films d’animation à travers une sélection de courts-métrages, tous reconnus et récompensés par de grands festivals et offrant un éventail de la large diversité du cinéma d’animation.

Jean-Paul Commin a sélectionné des œuvres de cinq réalisateurs qui ont démontré leur savoir-faire à travers des œuvres de format court. Il y exposera la diversité de leurs techniques, de leurs styles et le sens du récit qui les caractérise.

Au programme : La queue de la souris de Benjamin Renner (film de fin d’études, 2010), Carmen, le clip de Stromae réalisé en 2015 par Sylvain Chomet ; les courts-métrages de Jean-François Laguionie, La demoiselle et le violoncelliste (1965), de Michel Ocelot, Les trois inventeurs (1980) et de Michael Dudok de Wit Père et fille (2000).