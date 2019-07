Fruit du gala du 4 avril dernier avec toutes les invitées habillées de rouge, l’association Femmes Leaders Mondiales Monaco vient de remettre un chèque de 20 000 euros au Centre hospitalier Princesse-Grace et un chèque de 20 000 euros au Centre cardio-thoracique de Monaco.

Un moyen de soutenir le travail autour des maladies cardio-vasculaires, qui touchent plus les femmes que les hommes. Aujourd’hui une femme sur trois meurt d’une maladie cardio-vasculaire dans le monde. Dans la lignée du mouvement Go Red for women, la présidente de Femmes Leaders Mondiales Monaco, Chantal Ravera, a souhaité développer le mouvement et la prévention en Principauté.