Les faux rochers fragilisés, la grotte de l’Observatoire de Monaco va fermer pour de longs mois

Que s’est-il passé ? La faute aux intempéries de novembre et décembre ? Aux travaux menés tout autour du Jardin exotique, notamment pour réaliser un parking sous-terrain ? « Les fortes pluies de décembre dernier et les travaux n’y sont pour rien, assure Diane Ortolani, la directrice du Jardin exotique - et donc aussi du Centre botanique et de la grotte de l’Observatoire. C’est l’usure du temps. Les structures en faux rochers datent de 1933 et ont beaucoup vieilli. Elles se fissurent, l’eau s’infiltre et fait rouiller les armatures en fer. Le gel et le dégel fragilisent également la structure. »

Il faut savoir que 80 % des rochers du Jardin exotique sont faux. Il s’agit, en réalité, de structures en fer entourées d’un grillage à poule sur lequel est coulé le mortier, un mélange de ciment et de sable, qui donne cette allure de roche.

Avec le temps, les infiltrations d’eau ont fait rouiller certaines parties des armatures métalliques, singulièrement à deux endroits situés au-dessus de l’entrée de la grotte.

«Purger rénover»