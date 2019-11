Ils forment une sacrée équipe ! Les Farfadets travaillent jour et nuit pour régler tous les détails de leur toute dernière création : Brûler des voitures. La pièce de Matt Hartley, traduite de l’anglais par Séverine Magois, a enthousiasmé Sophie Cossu, qui met en scène neuf comédiens ainsi que de nombreux créateurs pour présenter, jeudi au Théâtre des Variétés, une œuvre qui interroge sur la nature humaine à la lueur d’un événement dramatique.

« C’est la première fois que nous avons une machine théâtrale aussi importante », explique Sophie Cossu. La pièce, montée par la compagnie monégasque, dispose d’une scénographie impressionnante. « Jean-Baptiste Nallino, qui travaille pour Anthéa à Antibes, a conçu cet imposant dispositif qui permet d’avoir trois intérieurs d’appartements différents. » Au son, Clément Althaus. L’artiste est bien connu des scènes de la région pour ses créations musicales et lyriques à l’Opéra de Nice et à Anthéa. C’est lui que Monaco a choisi pour la création musicale du son et lumière des Fiefs au Palais princier en 2018. « Il a trois morceaux pour lesquels il est auteur-compositeur-interprète, et il a créé tout l’environnement sonore de la pièce. » Créateur lumière, Erik de Saint-Ferréol, qui œuvre également au Théâtre des Variétés, « sait parfaitement créer les différentes ambiances de la pièce ».

Enfin, à la vidéo, Guillaume Sapey-Triomphe ajoute ses captations pour un spectacle total.