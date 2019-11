Les exquises confidences du père des Golden Foot Pourquoi la Promenade des Champions est à Monaco

Antonio Caliendo a vu les joueurs de foot devenir des stars et l’appétit de leur entourage grandir autant que l’exigence des clubs. « Ce n’est pas pour être prétentieux mais aujourd’hui ça n’existe plus la figure de l’agent. Il faudrait créer un nouveau profil de consultant des familles de joueurs. Un associé de la famille. »

Influent homme de l’ombre, Antonio Caliendo entretient désormais le suspense sur son activité. Toujours actif ? « Non [sourire]. Je suis un consultant des agents. On me demande mon avis, me présente des profils, et je donne mon avis. » Pourquoi même le meilleur des joueurs a besoin d’un agent ? « Parce qu’il fait le sale travail », tranche-t-il.

Preuve qu’il n’a pas raccroché, Caliendo évoque un dossier d’actualité. « J’étais sur un jeune de 10 ans. C’est, en tout point, l’héritier de Maradona. Il existe et il est aujourd’hui à Rosario (Argentine). Rosario, c’est la ville de Messi. Son père a appelé le père du petit et avec le frère de Messi ils ont signé un contrat de 12 millions d’euros à 10 ans. »

Les Golden Foot ont germé dans l’esprit d’Antonio Caliendo en 1998 « avec l’idée que les joueurs terminent leur carrière, vieillissent, et que le seul souvenir qu’on a d’eux est à travers des coupures de presse. » Invité sur un plateau TV italien, Caliendo débarque avec son Golden Foot et invite les téléspectateurs à voter en direct pour le « Pied d’or » du championnat italien. Les semaines passant, il perçoit comme un « boycott » et retire son projet. Mais n’abandonne pas.

Il imagine alors profiter de l’émergence de la future Cité du sport à Rome pour établir une Promenade des Champions mais se rabat rapidement sur un lieu à l’étranger. Monaco sonne comme une évidence. « J’ai été reçu par des ministres et membres du cabinet du prince Rainier. M. Biancheri a aimé l’idée et en a parlé au Prince. A la seconde réunion, le projet a été accepté et Monaco a proposé des maquettes. Je n’ai pas voulu donner de noms de joueurs qui pourraient venir mais on a parlé de l’emplacement autour du stade Louis-II. J’ai dit non. »

Pour son « Walk of Fame » inspiré d’Hollywood, Caliendo souhaite un endroit plus fréquenté des touristes qu’un stade de 15 000 places. « Sinon, il fallait un plus grand stade et on allait au Maracanã par exemple. » « J’ai présenté une série de photos parmi lesquelles il y avait cet emplacement devant le Grimaldi Forum, qui est toujours le même aujourd’hui. Et maintenant on réfléchit au prochain [après les travaux de l’extension en mer, ndlr]. »

Dès la première édition, en présence du prince Albert II, les équipes de Caliendo frappent fort en intronisant « Légendes » Diego Maradona, Eusébio, Gianni Rivera et Just Fontaine. Le lauréat du « Golden Foot Award », choisi par le public, étant Roberto Baggio.

« Candido Cannavò, journaliste de la Gazzetta dello Sport et fin connaisseur de football, a pris la parole sur la Promenade et dit que c’était une grande idée pour le football. »

2005 : le génie de George Best amuse la galerie

« C’est un souvenir exceptionnel. Pendant la soirée de gala il y a eu un moment de suspense parce que le présentateur a demandé à George Best qui était, selon lui, le plus grand numéro 7 de l’histoire du foot. Best a regardé autour de lui, et a demandé : “Excusez-moi, il y a ici quelqu’un de la famille Beckham ? Non ? Alors c’est moi !”».

2009 : René Higuita fait des pieds et des mains

1995 : match amical Angleterre-Colombie. Sur un ballon en profondeur qui prend la direction des buts, l’excentrique gardien colombien repousse le cuir des pieds grâce à un improbable « coup du scorpion ». Une image mythique qui nécessitait une empreinte unique aux Golden Foot. « Nous lui avons imposé de mettre une main et un pied car il a laissé quelque chose dans l’histoire du foot avec ce geste. »

2003 : Roberto Baggio piège un ami à l’hôtel

« à la première édition, il s’est passé une chose extra. Nous étions tous à l’hôtel et, à 5 heures du matin, un ami de Baggio a été réveillé. On a tapé à sa porte et il a vu arriver deux chariots pleins pour le petit-déjeuner avec des œufs à la coque, des fruits et tout ce qui pouvait être commandé [rires]. Il est resté bête et a appelé la conciergerie

- “Excusez-moi, à qui sont ces deux chariots, alors que je n’ai rien commandé ?

- Monsieur, il y a une commande signée.” C’est Roberto Baggio, avant d’aller se coucher la veille au soir, qui avait pris les bons de commande du petit-déjeuner accrochés à la porte de la chambre de son ami. Et il a coché tous les plats pour deux ! On n’a su que plus tard dans la journée que c’était Baggio. Ce fut la blague du jour. »

2004 : Michel Platini

« Je me souviens de la partie de baby-foot sur l’esplanade de Platini contre Rivera, les deux n° 10. Platini a gagné et s’est mis à crier et exulter comme s’il était sur le terrain. Une effusion de joie qui n’en finissait plus en présence de Sepp Blatter et du prince Albert II. »

à la question quelle a été votre plus grande émotion depuis 2003, Antonio Caliendo est catégorique. « C’est quand j’ai pris les empreintes de l’Argentin Francisco Varallo, qui est le premier joueur au monde à avoir signé un contrat professionnel à Boca Juniors. Il a signé ce contrat au retour de la première Coupe du monde de football en 1930 [défaite en finale de l’Argentine contre l’Uruguay 4-2, ndlr]. »

« Nous sommes partis avec cinq techniciens en Argentine car Varallo avait 101 ans ! », s’émeut encore le fondateur des Golden Foot. « Quand j’ai montré ce “Pied d’or” à Varallo, lui qui avait gagné tant de trophées, il a pleuré », témoigne Caliendo. « Sa fille avait 75 ans et elle avait conservé la copie de son premier contrat pro dans un coffre-fort. Elle m’a dit que la seule personne qui méritait de la garder c’était moi. J’ai répondu que je ne la prendrai pas maintenant mais la prochaine fois que je reviendrai voir Varalo. Il est mort six mois après… » Sa fille a ensuite voyagé jusqu’à Monaco pour voir les empreintes de son paternel gravées dans le bronze pour l’éternité.