Les époux Macron repartis, le fort de Brégançon ouvre au public à partir de lundi

C’est une nouvelle indication que l’été touche à sa fin. Ce lundi 31 août, le fort de Brégançon rouvre ses portes aux visiteurs. Exit le couple présidentiel qui y avait posé ses valises durant une grosse partie du mois d’août, bonjour aux amateurs de monuments historiques ou aux curieux intéressés par ce bout de caillou qui fait partie de l’histoire de France.

Durant un mois et demi (jusqu’au 16 octobre) six visites quotidiennes sont programmées sur le site, trois le matin (9h, 9h15 et 9h30) et trois l’après-midi (13h45, 14h et 14h15).

« Il s’agit de visites individuelles, sur inscription, explique Valérie Collet, directrice de l’Office du tourisme de Bormes-les-Mimosas. Il n’y a pas de billetterie sur place, les inscriptions se font soit sur le site de l’office (1), soit dans l’un des deux bureaux de l'office, au village ou à la Favière. »

Condition physique

Le nombre de places sera limité à 20 par visite qui seront menées par « l’un des trois guides, qui ne font que ça, recruté pour ça, précise la directrice. Les visites sont systématiquement accompagnées d'un guide. On suit le guide, on fait attention. C’est un peu particulier, on est dans un monument historique qui est aussi la résidence des présidents de la république. Il ne faut rien toucher et être masqué bien sûr. Les photos sont autorisées sauf à l'intérieur du fort »

Côté découvertes, les curieux pourront admirer l’intérieur de la bâtisse donc, ainsi que deux terrasses et le jardin « avec sa vue splendide ».

« Ce sont des visites à pied, rappelle Valérie Collet. Il faut prévoir du temps, c’est primordial c’est une promenade. On part du portail, on a 800m à parcourir avant d’arriver au fort, entre la mer et la pinède. »

L’occasion pour la directrice de l’office de tourisme de prévenir : « la visite n’est pas du tout accessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés pour se déplacer. Il s’agit d’un monument de défense, avec des marches et il n’est pas possible de ralentir les groupes même si ça reste une promenade. Il faut avoir condition physique acceptable. »

Prévoir environ 2h30 à 3h pour la visite.

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’imprimer sa réservation et qu’une réduction sera appliquée au parking sur présentation du billet.