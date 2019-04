Les services de l’enfance et le Centre de loisirs ont profité des vacances scolaires pour tester une nouvelle forme de mobilité pour les enfants sur le chemin de l’école, le « pedibus ». Le transport jusqu’à l’école se fait à pied par une marche en groupe et encadrée par les agents de la police municipale et les animateurs.

Durant ces vacances, la Ville a proposé aux parents des enfants inscrits au Centre de loisirs ce nouveau mode d’accompagnement jusqu’à l’école des Cigales.

La marche se fait en toute sécurité pour les enfants, elle permet de privilégier l’exercice physique et aux parents de les laisser à un point de ralliement, à l’instar du transport scolaire. Une bonne idée qui a fait ses preuves.

Le « pedibus » offre bien des avantages. Il diminue les files de voitures qui encombrent la circulation aux heures d’entrées des écoles, procure aux enfants le plaisir de faire le chemin ensemble, tranquillise les parents puisqu’ils sont accompagnés.

Si l’essai souhaité par la Ville s’avère concluant, le « pedibus » pourrait être étendu à la période scolaire.