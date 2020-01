Fidèles à la tradition, le président Stéphane Valeri et de nombreux conseillers nationaux sont allés à la rencontre des aînés de la Principauté, courant janvier, dans les résidences du Cap Fleuri, A Qietüdine, à la Fondation Hector-Otto, au Centre de Gérontologie Clinique Rainier-III du Centre Hospitalier Princesse-Grace ou encore au Centre d’Accueil de jour Speranza.

L’occasion de partager de précieux moments de convivialité pour toujours entretenir et renforcer le lien intergénérationnel qui unit la population de Monaco. Une solidarité exprimée par Stéphane Valeri au nom de l’ensemble des élus. « Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir légué une Principauté prospère sur le plan économique et avancée sur le plan social. Nous sommes conscients de la chance que nous avons de vivre dans ce magnifique pays. Votre héritage nous oblige. Soyez sûrs que nous travaillons sans relâche avec le Gouvernement princier pour pérenniser et développer notre modèle social et économique innovant et solidaire, afin que nous puissions, notamment, bénéficier de maisons de retraite de qualité, avec un personnel bien formé, compétent et à l’écoute. »

Durant ces moments conviviaux, les élus étaient accompagnés de musiciens et ont remis un coussin de confort bien utile aux aînés en leur souhaitant une bonne année.