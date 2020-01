Lundi dernier, le maire et les membres du Conseil communal ont accueilli les représentants des associations dans les locaux d’A Casa d’i Soci, la Maison des associations, pour la traditionnelle galette des rois. Les représentants d’une cinquantaine d’associations culturelles, sportives ou caritatives de la Principauté ont pu échanger et évoquer leurs projets dans ce lieu inauguré en 2014.

« En 2019, ce sont 16 682 personnes qui sont venues et qui ont pu apprécier la qualité de l’accueil. À ce jour nous comptons 236 associations inscrites, soit près de 20 % de plus que l’année dernière à la même époque. L’occupation des salles est toujours en augmentation avec 804 réservations en 2019. Cela démontre combien ce lieu a sa place et son importance dans la vie associative monégasque, il est un véritable lieu de vie, a souligné le maire, Georges Marsan, dans son discours. Comme vous le savez, le soutien aux associations est une des missions prioritaires de la mairie. Au quotidien, nous œuvrons dans ce sens en soutenant des dizaines d’associations dans leur fonctionnement ou leurs actions qu’elles soient culturelles, sportives ou caritatives. »