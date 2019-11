Comme il est de tradition durant la semaine précédant la Fête nationale, le maire Georges Marsan et plusieurs de ses adjoints se sont rendus dans les différentes maisons de retraite de la Principauté afin de partager un moment convivial avec les pensionnaires.

Mardi 12 novembre, le maire et ses adjoints Camille Svara, déléguée aux Seniors, Jacques Pastor et Claude Bollati se sont rendus à la résidence Bellando de Castro de la Fondation Hector-Otto, dans la matinée, puis à celle du Cap Fleuri dans l’après-midi.

Deux jours plus tard, jeudi 14 novembre en fin de matinée, les visites se sont poursuivies à la résidence A Qietüdine puis au Centre de gérontologie clinique Rainier-III.

A chaque visite, Georges Marsan et les élus, accompagnés d’Isabelle Cellario et de Marie-Christine Zorro, respectivement chef de service et chef de service adjoint du Service des Seniors et de l’Action sociale, ont échangé avec les pensionnaires, partagé un verre de l’amitié et distribué des gourmandises.