Les élèves infirmiers jouent les apprentis détectives à Monaco

Qui a tué James Paton? Le philanthrope anglais sexagénaire a été retrouvé baignant dans son sang au fort Masséna, à la Tête de Chien. Pas de témoins, pas de police, peu d’indices.

Sur les lieux, un bataillon d’une vingtaine d’élèves infirmiers a été chargé de déterminer à quelle heure a été commis le crime et qui a fait le coup!

L’histoire est inventée de toutes pièces. Seule réalité, ce sont bien les étudiants de troisième année de l’IFSI de Monaco qui ont eu la charge de cette enquête hier matin, point de départ d’un escape game géant qui a séduit les apprentis-infirmiers, contents de quitter quelques heures leurs blouses et leur service au CHPG, le temps d’un moment d’amusement. La moitié d’entre eux ne s’était d’ailleurs jamais tentée à la pratique de ce jeu.

Le cadeau du parrain

Le rendez-vous était d’abord le cadeau d’un parrain à ses filleuls. Le parrain, c’est le colonel Tony Varo, commandant supérieur de la Force publique qui, il y a trois ans, a accepté d’accompagner une promotion d’aspirants soignants entamant leurs études à l’Institut de formation en soins infirmiers de Monaco.

Trois ans plus tard, ils sont vingt-deux sur la trentaine engagée à boucler leur cursus en ce début d’été. Ils recevront leur diplôme d’infirmier en septembre au cours d’une remise de diplômes officielle. Mais avant cela, le colonel Varo souhaitait cet ultime rendez-vous de la convivialité avec cette promotion.

"J’ai assisté à tous les moments forts de leur formation, j’ai partagé leurs difficultés. C’était une façon de se réunir sur une note ludique et plus gaie, car ils ont été très sollicités ces dernières semaines. Et j’ai choisi cet exercice car il permet aussi de travailler des valeurs qu’ils vont porter pendant toute leur carrière".

Pour mettre en musique son projet, formation militaire oblige, Tony Varo avait misé sur le fort Masséna. L’ancienne base militaire au sommet de la Tête de Chien, emmitouflée hier dans le brouillard matinal, ajoutait au pittoresque pour servir le scénario macabre de l’escape game.