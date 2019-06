Les écoliers formés à la sécurité routière

À La Turbie, on se préoccupe très tôt de la sécurité routière.

Les élèves de primaire ont tous, classe par classe, effectué un exercice d’évacuation de bus, dirigé par le lieutenant Candela et le sergent Boyer des sapeurs-pompiers de La Turbie, et le brigadier-chef principal Duplan, policier municipal chargé depuis de longues années de l’éducation routière des petits Turbiasques.

Puis, comme chaque année à cette période, les écoliers ont reçu les diplômes récompensant leurs efforts et réussites en matière d’apprentissage.

Accompagnés de leurs enseignantes et Atsem, et du policier Christophe Duplan, ils ont été accueillis en mairie par le maire, Jean-Jacques Raffaele, et son adjointe aux Affaires scolaires, Liliane Cloupet. Après les avoir félicités et incités à toujours respecter les bonnes règles apprises, les élus ont remis aux vingt-huit élèves de « maternelle grande section » un diplôme municipal d’encouragement et aux vingt-six élèves de CE2 leur « permis piéton » - tous l’ont obtenu en passant avec succès l’examen qui intervenait après dix heures de formation (théorique et sur le terrain).

Enfin, les vingt-neuf CM2 ont reçu leur APER (attestation de première éducation à la route) - premier diplôme officiel qui clôt une formation engagée depuis la maternelle et qui s’est terminée cette année par vingt heures réparties entre une matinée de théorie et quatre séances de quatre heures en salle polyvalente (des parcours à vélo étaient à exécuter).

Le 17 mai dernier, ils étaient remontés en selle une dernière fois pour l’examen final que tous avaient réussi brillamment.

Trois meilleurs élèves sélectionnés

Rappelons que les séances de vélo ont pu être réalisées grâce à l’investissement de la mairie qui a acheté en début d’année quatre VTT et le matériel de parcours.

Au terme de cet examen, Christophe avait sélectionné les trois meilleurs élèves - la première : Alizée Barra-Ganovelli, la deuxième, Elena Salbat, et le troisième, Aurélien Delmas - jugés dignes de représenter La Turbie et de participer à la finale régionale de la Prévention routière qui se déroulera à Saint-Laurent-du-Var le 26 juin.

Les camarades sont invités à aller les soutenir ! La remise de ces diplômes s’est terminée par un goûter offert par la mairie aux écoliers.