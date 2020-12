Les écoliers de Monaco encouragés à la réduction des déchets

Répéter pour ne pas oublier

Cette sensibilisation semble porter ses fruits, à en juger par la réactivité des bambins: "Depuis tout petit, on les sensibilise au tri, par exemple. Dès la maternelle, ils débarrassent la table à la cantine, ils jettent les déchets dans les bonnes poubelles. Ils connaissent souvent mieux que les parents. Je dois dire que j’ai été impressionnée par la classe de CM2. Ils sont très spontanés, ils répondent avec beaucoup d’aisance, et ils sont très concernés par tout ce qui touche au respect de la nature", poursuit Isabelle Bonnal.

Et c’est tant mieux. Pour Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II, aux commandes de cette initiative, la multiplicité des interventions est essentielle: "Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne pour la réduction des déchets. Tout l’enjeu, c’était de renforcer nos liens avec l’Éducation nationale pour pouvoir s’adresser aux plus jeunes qui sont source d’espoir, mais aussi d’idées, de solutions, pour répondre aux différents enjeux. À Monaco, la sensibilisation est extrêmement bien faite. Mais si on arrêtait, on risquerait de revenir en arrière. Des piqûres de rappel sont utiles. Mais aussi des mises à jour sur les solutions existantes."

C’est justement pour présenter et pour offrir aux enfants une solution innovante que cette intervention avait lieu.