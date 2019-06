Les écoliers de CM1 célèbrent l’olympisme

Ils s’appellent Lisa, Marie, Léo ou Jonathan. Du haut de leurs 9 ans, ils rêvent de participer - peut-être - un jour à ce qu’ils appellent « les grands Jeux. » En attendant, ils se sont donnés à fond, mercredi matin à l’Espace Saint-Antoine, pour les Kids’ Athletics.

Plutôt que des épreuves traditionnelles miniaturisées, ce sont des situations dans lesquelles les enfants doivent mettre en œuvre des qualités de motricité basiques pour réussir (latéralité, rebond, alignement, coordination…).

Cette manifestation a été organisée par le Comité olympique monégasque dans le cadre de la Journée olympique qui a pour but de commémorer la naissance des Jeux Olympiques modernes et faire la promotion de la pratique sportive dans le monde, indépendamment de l’âge, du sexe ou des aptitudes physiques de chacun. La devise de la Journée olympique - bouger, apprendre et découvrir - l’oriente naturellement vers les plus jeunes.

Des jeunes athlètes enthousiastes

Avec le concours des directeurs d’école et des enseignants d’EPS, 410 élèves de CM1 de la Principauté ont passé des sélections dans leur établissement. Les dix meilleures équipes mixtes (120 élèves) ont animé la grande finale mercredi. Toutes les écoles primaires de Monaco (Condamine, FANB, Révoires, Cours Saint-Maur, Saint-Charles, Fontvieille, ISM) étaient représentées, chacune arborant fièrement la couleur olympique d’un continent : Asie (jaune), Europe (bleu), Amérique (rouge), Océanie (vert), Afrique (noir) et l’Olympisme et Monaco (blanc).

« Il est essentiel de rappeler à cette occasion l’importance du sport et des valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le respect. Au-delà du véritable moment de partage, de fête et de célébration de ces idéaux, c’est un très beau message lancé par cette jeunesse enthousiaste, » souligne Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité olympique monégasque. Les « Kids’ Athletics » ont remporté un franc de succès : sérieux, détermination sans faille, envie de se surpasser pour ces jeunes pousses qui se sont affrontées amicalement sur chacun des cinq ateliers (courses en relais sprint et saut de haies, saut en longueur, saut en croix, lancer de médecine-ball, saut de grenouille). Une course en relais mixte (quatre coureurs par équipe, deux garçons et deux filles) a clôturé la manifestation qui a vu la Condamine terminer premier.

Des scolaires aux anges de côtoyer qui plus est neuf olympiens monégasques présents pour aider au bon déroulement des épreuves mais aussi pour échanger, dialoguer et transmettre leur vécu. Un vrai bonheur pour ces enfants les yeux grands ouverts : « Participer aux JO, ce serait vachement chouette ! » avouait Lucas.