C’est l’heure ! La magie des fêtes a véritablement débarqué hier soir en Principauté. Et rien n’aurait pu l’empêcher. Malgré une météo capricieuse, et la menace d’une alerte orange, le maire Georges Marsan a bien actionné le mécanisme permettant de plonger Monaco dans la féerie grâce aux lumineuses décorations de Noël.

Plusieurs semaines auront été nécessaires à la réalisation de ces merveilles. Depuis le 25 septembre, les équipes de la commune et de l’entreprise Adage étaient à pied d’œuvre. « Au total, ce sont 112 motifs transversaux et 615 motifs sur candélabres qui doivent être installés dans les rues de la Principauté, auxquels s’ajoutent 19 scénographies comme les plafonds lumineux au giratoire du Canton et au giratoire du centre commercial de Fontvieille », apprend-on du côté des services communaux. Des décorations qui ont été intégralement remplacées par des modèles plus écolos.

Vert et high-tech

Le recours à une nouvelle entreprise s’inscrit dans le cadre des démarches environnementales de la mairie qui a « opté pour une société qui partage les mêmes valeurs ». Des valeurs qui se concrétisent dans l’innovation, comme l’a expliqué le maire dans son discours : « La majorité des décors ont été fabriqués à partir de structures 100 % biodégradables issues de la canne à sucre, aluminium recyclé et recyclable, les guirlandes électriques seront collectées et recyclées par compostage industriel ou naturel après usage. »

Mais le Père Noël ne s’est pas arrêté là au rayon des nouveautés. Cette année, le multimédia et l’interactif s’invitent à la fête. Avec l’application dédiée Monaco Magic Colors, le public pourra décider de la couleur des éclairages pour deux minutes avec une liste d’attente, et l’application Playmagic Monaco permettra d’utiliser la réalité augmentée pour jouer sur la promenade Honoré-II.