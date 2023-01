Les distributeurs de tickets de bus, c'est fini à Monaco!

Où acheter son billet?

Via son smartphone. Soit en flashant le QR Code visible aux arrêts de bus, soit en téléchargeant l’application Monapass. Cette dernière est une application du gouvernement.

On peut aussi acheter ses billets dématérialisés par carte bancaire avec l’Open Payment. "Cette méthode monte en puissance depuis sa mise en service et fonctionne très bien", précise le gouvernement. Elle se veut pratique et intéressante financièrement pour l’usager.

"En montant dans le bus, on valide son titre de transport avec la carte bancaire. En prenant cette option, ce sera le tarif le plus intéressant qui sera appliqué", détaille la Compagnie des autobus de Monaco. Par exemple, si on prend quatre fois le bus dans la journée, le tarif sera adapté.

"Le voyageur ne paiera pas quatre fois 1,5 euro soit six euros et ce sera en fait le tarif jour à 5,5 euros qui sera appliqué automatiquement." Le tarif le plus intéressant sera aussi appliqué sur la semaine, selon le nombre de trajets effectués sur une semaine. Idem sur le mois calendaire.

Via le site www.cam.mc et en créant son compte. Sur l’application comme sur le site, il est possible de recharger sa carte, acheter des titres de transport ou encore de renouveler son abonnement. Le site de la CAM a été modernisé.

Enfin, on peut aussi acheter ses titres dématérialisés à la boutique de Fontvieille de la CAM au 22/24 rue du Gabian.