Les diplômés de l’ESAP-Pavillon Bosio reçus avec les honneurs en mairie

La remise des prix de l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio pour l’année scolaire 2018-2019 s’est tenue dans la Cour d’honneur de la mairie de Monaco. En ouverture, Françoise Gamerdinger, 3e adjoint au maire, déléguée à l’ESAP-Pavillon Bosio jusqu’à peu et qui passe le flambeau à Jean-Marc Deoriti-Castellini, a tenu à remercier l’équipe pédagogique de l’école pour ces années de collaboration.

Avant d’annoncer le palmarès 2019 avec un petit mot personnalisé et quelques anecdotes pour chacune et chacun, Isabelle Lombardot, Directeur de l’ESAP-Pavillon Bosio, a souligné que « les étudiants qui quittent aujourd’hui le Pavillon, diplômes en poche, partent avec de solides compétences, munis de réels savoir-faire techniques et d’acquis théoriques, ils auront agrémenté leurs équipages de nombreuses expériences professionnelles, de déplacements culturels et auront gouté aux atouts du travail d’équipe ».

95,45 % de réussite en 1er et 2e cycles

Les résultats de 2019 sont une nouvelle fois excellents avec 95,45 % de réussite pour les étudiants des 1er et 2e cycles. Pour ce qui concerne le Diplôme National d’Art (bac + 3), 13 candidats ont été reçus, dont 5 avec les félicitations du jury et 4 avec mention, une étudiante ayant même obtenu la note maximale de 20/20. Huit candidats ont reçu le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (bac +5 valant grade de master), dont 5 avec les félicitations du jury et 2 avec mention.

Pour rappel, le Jury du DNA a été présidé cette année par Marie-Ange Guilleminot (artiste) et était composé de Renaud Layrac (artiste, professeur de l’ESAP) et Boris Bergmann (écrivain, Prix de Flore des Lycéens 2007, pensionnaire de la Villa Medicis en 2017/2018). Le Jury du DNSEP, a été, lui, présidé par Florian Gaité (critique d’art et chercheur en Philosophie) et était composé de Renaud Layrac (artiste, professeur de l’ESAP), Guitemie Maldonado (historienne de l’art, professeur d’histoire de l’art aux Beaux-Arts de Paris), Lucy Orta (artiste) et Abraham Poincheval (artiste, enseignant à l’ESA-Aix-en-Provence).

Les diplômés du DNSEP exposent leurs œuvres dans la salle Marcel-Kroenlein du Jardin Exotiqur jusqu’au 15 septembre, au cours d’une exposition intitulée Paysages empruntés.