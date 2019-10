Les dieux sont tombés du ciel et demandent l’hospitalité aux hommes ! » Tel est le thème développé par la Compagnie BAL, dans son délicieux spectacle théâtral et musical « Les Dieux sont tombés du ciel », que le Centre des Monuments historiques propose dimanche 20 octobre, dans le cadre de son opération annuelle « Monument Jeu d’Enfant ».

« Les dieux sont tombés du ciel et demandent l’hospitalité aux hommes ! D’habitude, c’est nous qui les prions, raconte en souriant Thierry Vincent, auteur des Comédies Jardinières dont est issu ce texte, et comédien. Mais voilà : tout change ! Leur paradis est devenu inhabitable. Et la terre est encore belle. Que vont-ils faire de nous ? N’ayons crainte, les Olympiens n’ont plus les moyens d’un déluge : Zeus n’a plus de batterie, alors gaspiller pour se venger... En échange de notre hospitalité, Iris, Prométhée, Hermès et Hèra vont nous conduire à travers leurs légendes. Celle de Phaéton qui, brûlant de conduire le char du soleil, dévasta tout autour de lui ; celles des paysans de Lycie qui choisirent de salir l’eau plutôt que de la partager. Saurons-nous en prendre de la graine et nous métamorphoser, comme nous y invite Ovide ? »

Une heure de fantaisie, de poésie et d’humour, pour découvrir les grands mythes antiques. Un spectacle ludique et joyeux à partager en famille, dès l’âge de 6 ans.