Les conseils du patron de la Société monégasques des Eaux pour limiter votre consommation

Manuel Nardi, directeur général de la Société monégasque des Eaux, égrène ses conseils : "On ne laisse pas couler l’eau du robinet pendant que l’on se lave les dents, on privilégie les chasses d’eau à petit débit, on privilégie les douches aux bains. Si l’on a un lave-vaisselle – cela consomme bien moins qu’à la main – on attend qu’il soit plein pour le faire tourner. Pareil pour la machine à laver."

Vigilance sur les fuites émanant des toilettes



Il conseille, par ailleurs, d’être extrêmement vigilant sur les potentielles fuites, dites " invisibles", émanant des toilettes. "Pour une fuite soutenue, c’est 50 m3 perdus sur une année. Si vous avez des centaines de fuites similaires dans le pays, cela peut avoir un impact", estime le patron de la SMEAUX.



Enfin, selon Manuel Nardi, l’arrosage des plantes chez un particulier ne menace pas les ressources en eaux de la Principauté.