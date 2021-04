Les commissaires de course prêts pour entrer en piste à Monaco

L’image de la Principauté

Au-delà de leur mission première, la sécurité, les commissaires de course ont aussi entre leur main l’image de la Principauté, tant celle-ci est associée à la tenue de cette course mythique qu’est le Grand Prix de Monaco.

Près d’un milliard de téléspectateurs sont en effet susceptibles d’apercevoir leurs faits et gestes. Et l’exigence est donc de mise. "La devise de ce corps, a rappelé Jean-Michel Matas qui est chargé du corps des commissaires, c’est ‘‘Oser et Servir’’. J’insisterai sur la deuxième notion : il s’agit de servir l’Automobile Club, de servir la Principauté et de leur faire honneur".

Le président Boéri dont on connaît aussi l’implication auprès de ces hommes n’a pas non plus manqué de leur rappeler: "Vous portez votre propre image, mais aussi l’image de nous tous. Vous êtes partout dans le monde.".