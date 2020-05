Les commerces de Monaco ont rouvert leurs portes dans le plus grand calme

Etrange ambiance, hier matin dans les allées du centre commercial de Carrefour Fontvieille. Passée l’impression d’affluence, on constate que les dizaines (centaines ?) de clients qui font la queue ont tous un caddie. Ils sont là pour leurs courses alimentaires.

Chaque boutique affiche sur sa devanture sa capacité maximale d’occupation. Deux personnes ici, trois là. Des chiffres qui tranchent avec l’impression d’espace : « Nous avons choisi de privilégier le confort de nos clients, et donc d’accueillir moins de personnes en même temps. Nous voulons qu’ils puissent se retourner sans se bousculer », explique Christelle, de l’enseigne Subtil. Hier, la matinée a été très calme. Plus que « comme un lundi ».

Certaines enseignes, comme Camaïeux, restent fermées jusqu’au déconfinement français, lundi prochain.

Les conseillers de gouvernement-ministres des Finances et de l’Économie, et des Affaires sociales et de la Santé, Jean Castellini et Didier Gamerdinger, en visite de terrain, discutent avec les commerçants, tentent d’apporter des réponses. Dans la galerie, une cliente soupire : « J’ai pas vraiment la tête à essayer des vêtements… »

Pour tous, ce déconfinement est un challenge. « Il faut reprendre la vie la plus normale possible, et valider les mesures qui ont été prises avec les professionnels. Pour la suite, tout dépendra de la façon dont la reprise est gérée, en ayant, je l’espère, le moins d’impact possible sur la propagation du virus. Car nous observons un coup d’arrêt très significatif en Principauté, avec aucun cas depuis plus de deux semaines », conclut Jean Castellini, qui promet que l’« on peut décider à tout moment de ne pas passer à l’étape supérieure si la situation se dégrade ».