Les commerçants des halles de la Condamine teignent leurs plats de blanc et rouge pour la "Semaine monégasque"

"Un marché doit être animé", souligne Jean-Marc Deoriti-Castellini, adjoint au maire et délégué au service du domaine communal, commerces, halles et marchés. Alors, en collaboration avec l’association des commerçants du marché de la Condamine, présidée par Patricia Armenier, la mairie a décidé d’organiser la «Semaine monégasque». Les semaines passent, mais ne se ressemblent pas dans les halles.

Des dégustations

en veux-tu en voilà!

Alors qu’il y a deux semaines à peine, citrouilles et toiles d’araignée avaient envahi les lieux à l’occasion d’Halloween, cette semaine, le marché de la Condamine a changé du tout au tout. Des ballons et autres décorations rouges et blanches sont accrochés par-ci par-là dans ce lieu emblématique de la Principauté.

Jusqu’à lundi, midi et soir, les divers commerçants vont jouer le jeu en préparant de bons petits plats et autres mets dont les effluves sucrées, salées et épicées envahissaient déjà l’endroit, ce mercredi après-midi.

"Nous par exemple, au Petit Charcutier de Monaco, nous avons décidé de faire une blanquette de veau maison, avec des pommes vapeur et des carottes pour donner les couleurs rouges et blanches qui sont propres à la Principauté", explique Patricia Armenier.

Du côté de la Maison des pâtes, leurs spécialités seront aussi colorées. Il en va de même pour les sushis de chez By Kodera ou des millefeuilles et éclairs de la Pâtisserie Riviera. Le rouge et le blanc seront aussi dans les verres, puisque le Zinc vous servira bière et vin chaud de Monaco.

Cet événement se clôturera le lundi 19 novembre, jour de la Fête nationale monégasque, et, pour l’occasion, la Place d’Armes prendra des allures de petit village. Sans oublier les diverses animations musicales les 13 et 16 novembre, qui donneront davantage de charme à ce lieu et à cette semaine déjà promise à un beau succès.