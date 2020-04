Les commerçants de Monaco invités à se géolocaliser sur un site d’entraide

Afin de faciliter la mise en contact des résidents monégasques et des commerçants ou artisans de la Principauté et de ses alentours, l'administratrice d'un groupe d'entraide et la société monégasque Web Samba ont mis en ligne un outil de géolocalisation sur simple déclaration des professionnels intéressés. Le même système était déjà opérationnel pour repérer les personnes qui proposent bénévolement leur aide aux plus vulnérables

En ces temps de confinement, la question de l’approvisionnement, du dépannage à domicile voire de la réparation de votre voiture, est souvent un dilemme et parfois même un stress pour les plus fragiles.

Créée aux premières heures du confinement, la page Facebook "Aides pour les résidents à Monaco pendant le confinement !!" vient ainsi de créer un nouvel outil sur internet pour mettre en relation les commerçants et artisans de la Principauté (et ses abords) et les résidents monégasques. Géolocalisés

en quelques clics

Le dispositif est simple, les professionnels sont invités à remplir un bref formulaire avec leurs disponibilités et leurs compétences sur www.aides-monaco.info. Une fois cette étape validée, ils sont ensuite géolocalisés sur une carte interactive pour vous permettre de sonner à la porte la plus proche. Aidée dans cette démarche par la société monégasque Web Samba et Joël Blesson, l’administratrice de la page Facebook, Julia Moraly, avait déjà mis en place un système similaire pour tous ceux qui souhaitent apporter volontairement leur aide, notamment pour les courses de première nécessité, aux personnes âgées ou fragiles. RELIRE. S’en sortir, sans sortir : comment 2.000 personnes s'entraident grâce à un groupe Facebook à Monaco

