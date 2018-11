Les cinq propositions des écolos pour du vélo en ville

Le plan national « Vélo et territoires » - visant à accompagner les collectivités de moins de 250 000 habitants dans la mise en œuvre d'une politique cyclable - devait à l'origine être présenté en juin. Il n'est finalement sorti qu'à la mi-septembre. Mais à l'extrême sud-est de la France, on n'a pas attendu cette date clé pour réfléchir à l'implantation de la bicyclette sur le secteur. Dans le cadre de l'élaboration d'un plan départemental, les écologistes locaux ont ainsi prévu une déclinaison mentonnaise, qu'ils entendent bien soumettre désormais à l'ensemble des décideurs. En vue de les encourager à répondre à l'appel à projets. Conscients que Menton et la Carf sont dans le cœur de cible. Que d'autres subventions - européennes - peuvent être sollicitées, caractère frontalier du territoire...