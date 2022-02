Les cinq opéras qui se cachent derrière les motifs de la Fête du citron à Menton

Pour décliner le thème "Opéras et danses" sous la forme de grandes structures recouvertes d’oranges et de citrons, les équipes de la Ville n’ont pas nécessairement puisé dans les œuvres lyriques les plus connues du grand public. En dehors de celles composées par Mozart, bien sûr. Mais c’est tout l’intérêt de la démarche : permettre aux visiteurs des jardins Biovès (accessibles gratuitement, cette année) de découvrir de nouveaux horizons en flânant. D’autant que chacun des cinq motifs d’agrumes créés pour la 88e édition de la Fête du citron est accompagné de « sa » mélodie pour qui rôde aux environs. Dans les trois grandes langues de l’opéra : l’allemand, l’italien et le français.

L’occasion, donc, d’adoucir les mœurs, tout en voyageant à travers le monde sans quitter physiquement Menton : en Égypte avec Aïda et vraisemblablement La Flûte enchantée; en Chine avec l’opéra de Pékin; en Turquie, au Pérou, en Perse et en Amérique avec Les Indes galantes; en Espagne avec Les Noces de Figaro. Visite guidée. 1. Aïda

L'oeuvre inspirée de de l'histoire d'amour entre le général égyptien Radamès et l’esclave éthiopienne Aïda… en pleine guerre entre les deux pays Photo Cyril Dodergny.

Aïda raconte l’histoire d’un amour contrarié. Entre le général égyptien Radamès et l’esclave éthiopienne Aïda… en pleine guerre entre les deux pays. L’œuvre de Verdi a pour originalité d’avoir été commandée par le vice-roi d’Égypte, Ismaïl Pacha, juste après l’inauguration du canal de Suez et de l’Opéra du Caire. Grâce - notamment - aux conseils d’un égyptologue français, l’opéra est terminé à la fin de l’année 1870. Mais la guerre contre la Prusse et la Commune contraignent à reporter la première représentation. Et pour cause: les décors et les costumes sont restés en France… L’opéra rencontrera bien son public au Caire le 24 décembre 1871, remportant un succès retentissant. 2. Indes galantes

Photo Cyril Dodergny.

Proposée dans une version hip-hop à l’opéra de Paris en 2019, les Indes galantes est un opéra-ballet composé en 1735 par Jean-Philippe Rameau. L’œuvre propose en fait quatre courts drames indépendants, prenant chacun pour décor des Indes différentes. Où il est encore question d’amours, de colère et de faux-semblants... 3. Figaro

Librement inspiré de l’œuvre de Beaumarchais, Les Noces de Figaro (1786) est l’un des opéras majeurs de Mozart. Photo Cyril Dodergny.

"Figaro ci, Figaro là!" Librement inspiré de l’œuvre de Beaumarchais, Les Noces de Figaro (1786) est l’un des opéras majeurs de Mozart. L’histoire de Figaro et Suzanne - valet et dame de cour du Comte et de la Comtesse Almaviva, en Espagne - qui devront déjouer un certain nombre de pièges pour pouvoir organiser leurs noces. 4. La Flûte enchantée

De La Flûte enchantée (1791), les amateurs du Cinquième élément connaissent forcément l’air de La Reine de la nuit (certes très arrangé). Photo Cyril Dodergny.

De La Flûte enchantée (1791), les amateurs du Cinquième élément connaissent forcément l’air de La Reine de la nuit (certes très arrangé). D’autres auront davantage en mémoire le personnage de Papageno, l’homme-oiseau. Les particularités de ce singspiel (un opéra populaire de langue allemande)? Mozart a principalement eu recours à des comédiens, exception faite des personnages de la Reine de la nuit et de Sarastro, interprétés par des chanteurs. Il s’agit par ailleurs de l’une des dernières œuvres du compositeur autrichien - avec son Requiem et l’opéra La Clémence de Titus. Nombre de thèmes abordés dans l’œuvre sont par ailleurs inspirés des rituels d’initiation de la franc-maçonnerie, dont Mozart faisait partie. 5. L'opéra de Pékin

L'opéra de Pékin est inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité Photo Cyril Dodergny.