Les cinq bacheliers Mentions TB récompensés en mairie

Cette année, cinq jeunes Turbiasques ont obtenu leur bac avec mention TB. Vendredi dernier, le maire, Jean-Jacques Raffaele, entouré d’élus et conformément à la tradition qu’il a instaurée, a accueilli en mairie, salle des mariages, les jeunes bacheliers.

Devant leurs parents et amis, il les a félicités et encouragés à poursuivre leurs études aussi loin qu’ils le souhaitaient. « Vous êtes l’élite de la jeunesse turbiasque et vous avez les capacités pour peut-être demain gérer une collectivité ou une administration et donner de votre temps pour les autres... C’est ce que je vous souhaite », a-t-il ajouté avant de distribuer à chacun un bon d’achat de 100 euros valable dans une chaîne de magasins de culture.

Après que chacun des récipiendaires a dit un mot et remercié la municipalité, cette cérémonie conviviale s’est terminée autour du verre de l’amitié.

De gauche à droite, au premier rang sur la photo et entourant le maire : Guillaume Freu (Bac Scientifique, part à Paris Dauphine en Finances), Héloïse Fabbretti (Bac scientifique, Polytech), Mélanie Gariglio (Bac littéraire part en licence de droit à Aix), Élodie Gonsal (Bac littéraire, Fac de lettres à Nice pour devenir journaliste) et Romaric Mendroux (Bac Économique & Social, Nice, à l’Edhec).