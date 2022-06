Les chats de Philippe Geluck passeront l’été au quartier du Larvotto à Monaco

C’est inédit. Pour fêter son nouveau look, la promenade du Larvotto devient galerie d’art cet été. Et pas avec n’importe qui. Après l’actuelle exposition photographique de la Fondation Prince Albert II, une meute d’une vingtaine de chats vont prendre possession des lieux. Des chats au passeport belge, fruit de l’imagination de Philippe Geluck.

Pour financer un musée

Le dessinateur aussi connu que son héros Le chat aux aphorismes souvent loufoques a imaginé cette famille de chats à l’univers surréaliste et poétique pour une galerie de sculptures toutes monumentales. Plus de 2 mètres de haut, coulées dans le bronze et pesant 2,5 tonnes chacune sur la balance.

Après les Champs Elysées à Paris, Caen, Bordeaux et Genève, les chats de Geluck passeront l’été à Monaco, selon le vœu du souverain qui souhaitait accueillir cette exposition, "qui remporte beaucoup de succès auprès de tous les âges", glisse Françoise Gamerdinger à la tête de la direction des Affaires culturelles, qui coordonne ce projet phare de la saison culturelle estivale.

"Philippe Geluck est venu en repérage il y a quelques semaines, et lorsque nous déambulions au Larvotto, le public l’a reconnu et se réjouissait de le voir à Monaco".

Les amateurs pourront profiter de l’exposition monégasque qui doit démarrer le 6 juillet pour s’achever le 2 octobre.

Et comme le propose l’artiste partout où il montre ses chats, les sculptures seront disponibles à la vente aux amateurs qui en ont les moyens.

Une façon de lever des fonds pour asseoir l’ouverture d’un musée du Chat et du dessin d’humour que Philippe Geluck projette d’ouvrir à Bruxelles, en 2024.