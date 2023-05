En gare de Monaco, des bureaux connectés uniques au monde

Les bureaux connectés installés en septembre 2020 au bout du quai C de la gare de Monaco sont uniques au monde. C’est en tout cas ce que Fabrice Morenon, directeur de la gare de Monaco, mais également président des gares à l’Union internationale des chemins de fer, a découvert, après avoir interrogé ce syndicat qui regroupe tous les chemins de fer de la planète et, avec eux, les gares.

300 personnes par jour en moyenne

Cet équipement, conçu et réalisé à l’initiative d’Extended Monaco, en partenariat avec la Direction de la Prospective de l’Urbanisme et de la Mobilité de Monaco (DPUM), la direction de la gare, et la gare, permet à n’importe qui d’y travailler.

Insonorisés, les deux espaces isolés l’un de l’autre, offrant quatre places, sont connectés en wi-fi et dotés de prises USB et classiques. Son accès est gratuit, ce qui le rend unique. "Un autre équipement conçu sur le même modèle a ouvert dans le monde quasiment la même année, à l’issue de la crise sanitaire. Il se trouve à la gare d’Ueno, au Japon, à la périphérie de Tokyo, précise Fabrice Morenon. Mais son accès est payant: 275 yens pour quinze minutes, soit 1,86 euro, alors qu’à Monaco il est totalement gratuit. Ce qui rend ce dernier unique en son genre!"

Posé par JREast (Japan railway East), il prend place dans une grande gare intermodale qui permet de rejoindre Tokyo depuis l’extérieur de la megapole. "Ce sont essentiellement des travailleurs qui empruntent cette gare." Comme à Monaco, ces espaces connectés ne désemplissent pas.

En Principauté, les équipements, accessibles de 5 heures à minuit, rencontrent un vif succès, selon le directeur de la gare, toutes proportions gardées. En moyenne, ce sont 300 personnes par jour qui en ont l’utilité selon lui. Il ne cache pas sa satisfaction de constater qu’ils "n’ont par ailleurs jamais subi aucune dégradation".