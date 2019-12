Pour les amateurs de numérologie, l’année 2020 laisse augurer d’un bon cycle. Une prédiction que l’on peut appliquer à la programmation musicale de la Principauté.

L’année qui s’ouvre s’annonce en effet riche en concerts, en musique live et en vedettes internationales. Un cocktail qui fonctionne depuis des années en Principauté. Et la cuvée 2020 est déjà bien corsée. Osant le grand écart et le mélange des genres - de Céline Dion à Iggy Pop - qui devrait satisfaire un panel de public au sens large. Il suffit simplement de penser à réserver… car les places devraient rapidement s’écouler.