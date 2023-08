On vous dévoile les bonnes adresses recommandées par le critique culinaire Christophe Stuber dans le Var

Christophe Stuber, critique culinaire et gastronomique, représente le guide "Tables & Auberges de France".

"Nous nous focalisons beaucoup sur l’accueil, nous sommes une association sous l’égide de ministère du Tourisme. Ce n’est pas seulement être aimable, c’est aussi la propreté, etc. On ne se focalise pas que sur l’assiette. Manger chez des gens pas sympas, ce n’est pas la peine!", nous confiait-il lors de sa venue dernièrement dans l’Ouest-var, à la rencontre des établissements qui ont été récompensés par le guide. Les sélections sont trouvables en livre, sur le site Internet Tables & Auberges, ainsi que sur application.

Voici un petit panaché des pépites de l’Ouest-Var.

La Vague d’Or à La Seyne

Ce resto en bord de mer a reçu le label bistronomique. "C’est un établissement qui fait des efforts sur les prix. En plus du goût, les assiettes sont bien présentées." Rentré en tant que commis, le chef depuis 8 ans, Guillaume Grezel et sa brigade proposent une cuisine méditerranéenne avec des produits frais.

625, avenue Charles-de-Gaulle, à La Seyne-sur-Mer. Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 23h45. Menu du midi, entrée + plat + dessert: 25,90 euros. Tél. 04.94.94.80.00.

Une partie de l’équipe de La Vague d’Or à La Seyne. Photo F. S..

Maison Debeaumont à La Seyne

Cette boulangerie-pâtisserie, créée il y a cinq par un ancien chef pâtissier a remporté des prix dans le cadre du concours de la meilleure galette du Var. "C’est malheureusement rare mais tout est fait maison, jusqu’aux pains au chocolat et croissants. Une transparence des matières premières et le respect d’un artisanat à 100%."

2379A - La Porte du Soleil, Cor Georges Pompidou, à La Seyne-sur-Mer. Ouvert du lundi au dimanche de 7h à 14h et de 15h30à 19h. Tél. 04.94.98.11.14.

L’Armoire à glace à La Seyne

Henri et Sylvana Renoir ont repris l’établissement en 2020. "Ils ont le label artisan remarquable, c’est-à-dire qu’ils font tout eux-mêmes et sur place." Des glaces excellentes avec des châtaignes de Collobrières, du melon de La Crau et une glace façon Snickers entièrement faite maison.

640, avenue Charles-de-Gaulle, à La Seyne-sur-Mer. Ouvert tous les jours de 12h30à 23h30. Tél. 07.67.12.88.00.

Mare e Monti à Bandol

Cet établissement au label terroir est tenu par Yvan Incollingo. "Il te fait des poulets aux morilles incroyables et possède une cave à vins folle. Un petit bistrot qui ne paye pas de mine mais où tous les profils de vacanciers s’arrêtent. Il fait une cuisine française merveilleuse."

27, rue du Dr Louis Marçon, à Bandol. Ouvert du lundi au vendredi de 19h à 23h; samedi et dimanche de 12h à 15 et de 19h à 23h. Entrée à partir de 12, plat entre 19 et 30 euros. Tél. 04.94.74.44.36.

La P’tite Fringale à Toulon

Ce resto géré par Eric Bartolini propose une cuisine où tout est fait maison, avec des produits livrés tous les jours. Une cuisine méridionale, de la chef Mary Llorens et sa seconde Marine Opigez qui a du succès notamment avec son poulpe grillé du samedi ou les gambas flambées avec son risotto.

14, rue Paul-Lendrin, à Toulon. Ouvert du lundi au samedi de 8h30à 16h. Plat du jour à 18 euros. Tél. 06.69.77.60.61.

Savoir+

www.tables-auberges.com