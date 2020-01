C’est une première, encore, qui va jalonner le programme musical estival de la Principauté.

La Société des Bains vient d’annoncer qu’elle accueillera les Black Eyed Peas le 26 juillet, à la Salle des Étoiles.

Une salle qui, une fois n’est pas coutume, sera en configuration debout pour écouter le trio américain qui a marqué son come-back l’an dernier. Remettant au goût du jour leurs tubes Where is the love, Let’s get it started ou I gotta feeling… qui ont notamment fait vibrer le public lors du dernier Nice Jazz Festival.