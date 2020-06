Les bêtes du Jardin animalier de Monaco attendent les visiteurs de patte ferme

"Maman! Maman! Regarde les petits singes ils jouent à la bagarre!" Les cris enfantins et les joies simples de la découverte, de la redécouverte, et de la proximité avec les animaux ont de nouveau pris place dans les allées du Jardin animalier de Monaco, pour le plus grand bonheur de Laurent Peyronel, le directeur, et de ses équipes.

Pour admirer ces petites bêtes, il y a quand même un petit protocole à respecter, crise sanitaire oblige. La circulation dans le parc se fait à sens unique. On entre par l’entrée principale, et l’on ressort tout en haut, par le portail qui donne sur le rond-point du Canton.