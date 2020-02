Trois essais inscrits par Aznard, Musso et Greziak auxquels il faut ajouter une pénalité et une transformation de Schenardi et voici que les Barbajuans s’imposent (20-17) face à Lorgues, dimanche, au stade du Val d’Anaud.

Trois essais inscrits par Aznard, Musso et Greziak auxquels il faut ajouter une pénalité et une transformation de Schenardi et voici que les Barbajuans s’imposent (20-17) face à Lorgues, dimanche, au stade du Val d’Anaud. Un premier succès à domicile, cette saison, qui fait le bonheur des joueurs de Christophe Milaret, particulièrement heureux de ce succès : « Cela faisait maintenant trois ans que les Mentonnais ne s’étaient pas imposés sur leur pelouse au Val d’Anaud. » Deuxième succès d’affilée Une victoire qui ravit les troupes du RC Webb Ellis Menton en sommeil depuis deux saisons et qui retrouvent forcément des couleurs en ce début d’année 2020. « On était pourtant menés 0-10 face aux Varois avant de prendre le score à notre avantage, une équipe composée par quelques vieux briscards. C’est notre deuxième succès d’affilée », se réjouit l’entraîneur du XV mentonnais. Lequel n’a pas hésité à montrer l’exemple en rechaussant les crampons. Les Barbajuans (4e/8, 20 pts) vont pouvoir savourer leur victoire avant de se focaliser sur le prochain match avec la réception d’Eyguières le 8 mars. Nous y reviendrons.