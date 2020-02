Les Ballets de Monte-Carlo ont fait le show en Sibérie

Fidèle à la Russie, la compagnie des Ballets de Monte-Carlo vient de se produire pour la première fois à Novossibirsk, au sein du prestigieux théâtre d’opéra et de ballet. La troupe a présenté « La Mégère Apprivoisée », de leur chorégraphe-directeur Jean-Christophe Maillot. Ce ballet créé en 2014 pour le ballet du Théâtre du Bolchoï, a déjà été joué une centaine fois à Moscou, Monte-Carlo, Londres ou encore New York.

À Novossibirsk, les rôles de Catharina et de Petruchio ont été dansé respectivement, par les artistes des Ballets de Monte-Carlo : Alessandra Tognoloni, Francesco Mariottini, Ekaterina Petina et Matej Urban. Mais aussi pour la dernière représentation, par les danseurs russes du Ballet du théâtre du Bolchoï : Ekaterina Krysanova et Vladimir Lantratov.

Le plus grand théâtre de Russie

Le théâtre de Novossibirsk est le théâtre le plus important de Novossibirsk et de Sibérie. Le plus grand même de toute la Russie - devant le théâtre du Bolchoï. Il a été achevé en 1944 et restauré en 2005. Ainsi la compagnie monégasque a donné trois représentations à guichets fermés, totalisant 4 500 spectateurs. Et couronnées de standing-ovations !

Normalement, les Ballets auraient du continuer leur tournée vers Hong Kong et Shanghai, mais en raison du coronavirus, les spectacles en Chine, prévus du 27 février au 8 mars ont été annulés.