Chaque année avant le Festival du Livre Jeunesse, les écrivains et illustrateurs se rendent dans les écoles primaires de Beausoleil. Les élèves ont travaillé sur les écrits présents au festival tout au long de l’année.

Hier, Christian Voltz et Susie Morgenstern ont visité les différentes classes de l’école primaire des Copains. Ce fut l’occasion pour eux de revenir sur leur métier. « Les enseignants et les enfants sont à fond. C’est agréable de rentrer dans une classe où ils connaissent nos livres par cœur. Ce qui est important c’est qu’ils comprennent le processus de création et qu’ils puissent ensuite montrer qu’on peut faire rapidement une histoire », confie Christian Voltz.

« Il faut leur donner des idées »

Quant à Susie Morgenstern, le contact avec les petits s’est fait naturellement. Amoureuse des belles paroles, elle a écrit de nombreux romans dans le monde entier. « Je veux leur dire que la vie en vaut la peine. Quand on écrit pour les enfants il faut leur dire cela. Il faut leur donner des idées, explique l’écrivaine. Lire c’est un atout énorme dans la vie. Justement la fête du livre c’est une petite barrière contre les écrans et les séries qui sont l’écriture d’aujourd’hui ».

Les enfants ne sont pas près d’oublier cette journée. « On voit comment l’auteur travaille donc c’est bien », lance une élève de CM2.

Si vous aussi vous souhaitez rencontrer les différents auteurs et illustrateurs de la jeunesse, rendez-vous demain place de la Libération dès 10 heures pour une journée riche entre spectacles et animations. Le tout gratuitement.