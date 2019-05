La prochaine soirée Club des Reporters aura lieu exceptionnellement un samedi, le 4 mai à 20 h 45, et au Théâtre Michel-Daner.

Elle se déroulera en deux parties : d’abord, projection de courts audiovisuels sur le thème du voyage réalisés par des membres du Beausoleil Ciné Photo.

En seconde partie, le Club recevra Denis Lionnet qui va présenter ses photos et vidéos sur les aurores boréales et dévoilera le mystère de ce phénomène. Denis Lionnet était déjà venu présenter le Sahara en février 2018.

« Chercheurs d’aurores »

Pendant une dizaine d’années, Claudine et Denis Lionnet ont parcouru le Sahara et les déserts africains. La géopolitique limitant aujourd’hui les voyages dans le Sahara, ils se sont tournés progressivement vers les pays nordiques, mais toujours à la recherche de grandes étendues sauvages et de conditions climatiques extrêmes. Au cours de ces voyages ils ont pu découvrir un des plus beaux phénomènes célestes que la nature puisse nous offrir : les aurores boréales. Spectacle somptueux, magique et envoûtant, mais aussi capricieux et incertain.

La légende Sami, peuple Lapon, raconte qu’un renard parcourt l’Arctique en faisant tourbillonner la neige et en illuminant le ciel grâce à sa queue qui projette des étincelles, l’explication scientifique est tout aussi poétique : c’est le souffle du soleil qui fait onduler ces draperies colorées. Une grande soirée de projection en perspective ! En fin de soirée un pot de l’amitié sera offert par le Beausoleil Ciné Photo Club.