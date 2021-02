Les ateliers municipaux de Menton en ébullition malgré l’annulation de la Fête du citron

"C’est de l’art. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que pendant les vacances, Audrey peint dans les écoles", poursuit Sylvie Dorival.

Car les mêmes menuisiers et peintres qui s’investissent dans la Fête du citron réalisent tout le long de l’année des travaux de maintenance dans les écoles et les bâtiments communaux.

Une fois décorée, la tête sera encastrée - grâce à l’aide des serruriers de la Ville - dans une carcasse métallique que les équipes reçoivent brute.

"Aux ateliers, tout le monde s’entend et s’entraide. On travaille aussi beaucoup avec les autres services", résume Sylvie Dorival.

Ouvrant un classeur où sont rangés des plans et croquis des différentes commandes, elle explique : "On fonctionne scène par scène. Chacune d’entre elle est décortiquée, analysée en 3D, puis on voit comment l’embellir. On s’est rendu compte que si on ne rentrait pas assez dans les détails, c’était moins joli."

En conditions normales, le CTM bénéficie du soutien d’intérimaires durant six mois. Cette année, ces derniers ne seront restés qu’un mois - en décembre. Le temps de commencer à travailler sur les grillages.

"Ils reviendront en fin d’année. Pour chaque édition, on commence avec quatre d’entre eux, les plus anciens que l’on connaît bien, puis ils peuvent être jusqu’à 25. On les forme exprès", note la directrice adjointe.

Quant aux agents de la Ville, ils se consacreront de nouveau massivement à la Fête du citron d’ici au mois de juin. Retrouvant ainsi un calendrier presque normal.

Même s’il sera bientôt temps de penser aux fêtes de fin d’année. "Nous avons déjà des idées pour Noël. Nous avons fait quelques maquettes, travaillé sur les aquarelles avec André. On devrait attaquer cet été, une fois que ça aura été validé", dit Sylvie Dorival. Anticipation.