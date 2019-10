Les architectes du secteur font connaître leur métier Un atelier de maquettes pour les enfants

Pour avoir déjà testé la formule au Forum de l’urbanisme de Nice, Françoise Berthelot - la responsable de l’ordre régional des architectes - savait que l’atelier de conception de maquettes aurait un caractère affriolant pour les enfants. Et rien de mieux que de mettre la main à la pâte pour comprendre (concrètement) ce qu’est un architecte.

Dans le hall de l’hôtel Lemon, partenaire de l’événement, les petits attendent depuis quelques minutes déjà quand Françoise Berthelot et Branka Andric-Vucinic font irruption avec, dans les bras, un troupeau de boîtes en carton - aussitôt déposées au sol et rangées par forme. Dans leurs impedimenta, les professionnelles ont par ailleurs pris une maquette (très colorée) d’un quartier fantasmé.

Le doigt pointé sur l’œuvre, Françoise apostrophe les enfants au garde à vous. « Voilà à quoi nous allons arriver. Elle a été réalisée par une classe de CE1 dont la maîtresse était formidable, explique-t-elle, avant d’en dire plus sur la marche à suivre. « Chacun va faire son bâtiment. J’ai préparé des boîtes, elles seront assemblées à l’aide d’un pistolet à colle, et on ouvrira les fenêtres avec un cutter. Vous avez l’interdiction de toucher à ces outils dangereux. »

Pour le reste, en revanche, les enfants ont toute liberté. « La seule chose que j’aimerais, c’est que vous mettiez un maximum de couleurs », sourit Françoise. Ajoutant que si l’un d’entre eux est passionné par le dessin, il pourra se charger d’une mission de la plus haute importance : concevoir la base du futur quartier. Verdures, chemins, etc.

« Il faut imaginer que vous êtes un oiseau regardant le sol. Chez nous, on appelle ça le “plan-masse” ».

La professionnelle fait le tour des popotes pour savoir si chacun des architectes en herbe a une idée.

« Un pont ! un musée ! », lui répond-on. Elle opine. Les invite à choisir des boîtes de formes différentes. De manière à avoir un ensemble plus hétérogène, mais aussi des structures adaptées à la vocation du bâtiment.

Les choix s’affinent à mesure que les minutes passent. On envisage un immeuble disposant d’une terrasse, des maisons reliées avec une passerelle. « Moi, je veux faire comme à Cagnes : un bâtiment avec un visage à l’intérieur », clame l’un des enfants.

« Pensez à dessiner les fenêtres », leur rappelle-t-on. Tandis qu’une petite glisse à son voisin, déjà muni d’un feutre vert à la main : « si c’est une maison de campagne, tu peux faire des plantes grimpantes… » Françoise Berthelot devant partir au jardin Fontana Rosa pour une visite thématique, un autre architecte, René Dalmasso, prend le relais.

« C’est bien ça, il y a de belles couleurs », félicite-t-il. Précisant, en aparté : « Ils ont véritablement des idées. J’ai demandé à l’un d’entre eux ce qu’était son ouverture sur le toit, il m’a répondu : “Un vélux !” Une autre m’a installé des panneaux solaires. Quant à un plus grand, il voulait reproduire les baies vitrées qu’il a vues à Monaco… » Du point de vue de l’architecte, les caractères de chacun sont perceptibles dès les premières manipulations. « On sent que certains sont un peu brouillons, et d’autres déjà très appliqués. Deux des enfants ont une mère architecte, alors eux ont forcément les gènes en eux », s’esclaffe-t-il. Invitant les petits à la phase de collage. Pour monter les murs de leur imagination.