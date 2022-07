Les animations du Rocher font leur retour dès ce mercredi à Monaco

Quartier en souffrance depuis que la pandémie de Covid-19 a éclaté dans le monde, le Rocher revit littéralement en cette saison estivale, bien aidé par le retour des bateaux de croisière depuis début avril.

« Cela fait énormément de bien. Il y a énormément d’Américains, de Canadiens avec les vols directs entre Nice et le Canada. On travaille beaucoup, tout le monde est content, confirme Christophe Vestri, président de l’Association des commerçants de Monaco-Ville. Mais ce qu’on veut, c’est faire remonter les locaux sur le Rocher. »

Et pour cela, les soirées de Monaco-Ville ont été renouvelées cette année : le 20 juillet et les 11 et 24 août, de 16h à 21 h.

Ce mercredi soir, donc, deux groupes de trois musiciens et deux danseuses de flamenco assureront l’ambiance dans les venelles du Rocher. Les enfants, eux, partiront en quête d’indices auprès des commerçants pour une chasse au trésor engagée. Des animations, comme du maquillage et du dessin, seront également proposées à la jeune génération, rue Basse et près de la cathédrale*.

Le 11 août, la soirée se tiendra sur le rythme du Brésil avec la présence entraînante de trois musiciens et autant de danseuses.

La dernière soirée, le 24 août, Monaco sera à l’honneur avec trois musiciens et, à nouveau, la tenue d’une chasse au trésor.





* Les animations pour enfants auront lieu les trois soirs.