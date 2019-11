Ils sont sur le terrain chaque lundi, pour apporter aide et nourriture à des personnes qui vivent dans la rue.

Le 15 novembre prochain, l’association des Anges Gardiens organise son désormais traditionnel gala à la Salle Empire de l’hôtel de Paris.

Au programme, une soirée avec tombola animée par Vlad Scala avec la complicité de Victoria Silvstedt, ambassadrice de l’association.

Autour d’eux, des artistes ont accepté de venir apporter leur collaboration à la soirée : les ténors napolitains de l’opéra de Monte-Carlo, les danseurs orientaux de la compagnie Roses des Sables, la soprano Delia Grace Noble, les chanteurs Alan Landry et Lena et le magicien Tanguy.

Les fonds récoltés au cours de la soirée iront soutenir les actions de l’association qui aide plusieurs familles à payer leurs loyers, leurs factures et qui distribue équipement et repas chauds à plus de 400 personnes dans les rues le lundi soir.