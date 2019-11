Les Anges gardiens de Monaco et la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles viennent en aide à 350 personnes dans le besoin à Nice

Le rendez-vous est fixé depuis douze ans le même jour, à la même heure, été comme hiver. Lundi soir, à 18h30 place des Moulins, quatorze bénévoles des Anges gardiens de Monaco se sont retrouvés pour finir de stocker nourriture, sacs de couchage et produits de première nécessité dans les véhicules de l’association. Sauf que ce lundi, une bénévole les a rejoints: la princesse Camilla Bourbon des Deux-Siciles.

Elle vient régulièrement faire la tournée hebdomadaire pour venir en aide aux nécessiteux de Nice.

Des centaines de personnes dans le besoin

"L’hiver approche. Il est indispensable de redoubler d’effort et de se mobiliser pour venir au secours des plus malheureux. Nous voyons des centaines de personnes dans le besoin ; des femmes notamment, souvent avec des enfants en bas âge. C’est à nous tous, ici, de venir jusqu’à ces gens pour leur apporter un peu de réconfort. On ne saurait ignorer cette réalité-là. Dans ce contexte, comment oser parler de générosité ? Non, donner, c’est notre devoir. C’est comme cela que j’ai été élevée, comme cela que mon mari et moi élevons nos filles ; et j’espère bien qu’elles feront de même!"