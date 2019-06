Le Club des « Ambassadeurs de la destination Monaco » de Florence s’est réuni, dans le cadre historique de l’Hôtel Villa Cora. L’objectif de ce Club est de rassembler des personnalités italiennes de tous horizons, motivées par leur amour pour la Principauté. Elles s’engagent à promouvoir la destination auprès de leurs relations tant professionnelles qu’amicales.

Cette réunion a été marquée par la présence du directeur de la Chambre de Commerce de Monaco, entité du Monaco Economic Board, et du directeur de Monaco Tech ; tous deux venus nouer et développer des contacts avec la Région toscane, dont le tissu entrepreneurial, dense et diversifié, comprend notamment des entreprises du secteur des nouvelles technologies.

À noter que les groupes d’Ambassadeurs de la Destination Monaco se sont fédérés autour des Consuls de la Principauté en Italie et rassemblent aujourd’hui 230 membres dans 12 grandes villes transalpines.