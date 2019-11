Les agents des services

Le ministre d’État Serge Telle a remis les médailles de vermeil, d’argent et de bronze au personnel de la fonction publique, hier au Musée océanographique, en présence de Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Robert Colle, secrétaire général du gouvernement, et Stéphan Bruno, directeur des ressources humaines et de la formation de la Fonction publique.

Dans son discours, le chef du gouvernement princier n’a pas caché sa joie « de pouvoir prendre le temps de vous dire mon plaisir à travailler avec vous, ma gratitude, mon estime. Et je suis heureux, au nom du gouvernement, de pouvoir saluer votre fidélité et la qualité de votre travail. Cette fidélité et cette qualité sont essentielles à la bonne marche de l’action publique. Vous êtes indispensables à la bonne marche de l’action publique ».

Voici les récipiendaires 2019.

