Les 5 meilleurs spots pour voir le feu d’artifice ce samedi soir à Monaco

Le risque d'orage pour ce samedi soir ne compromet pas, pour l'instant, le feu d'artifice prévu à 22h. Interrogée en ce samedi matin, la mairie de Monaco indique que "la décision d'annuler le feu d'artifice ne peut être prise qu'au dernier moment, en cas de phénomène météo extrême, fortes rafales de vent ou orages très violents".

Dopnc, ce samedi soir, l’équipe espagnole devrait proposer un spectacle pyromélodique de vingt minutes autour du thème "Jouer avec le feu". Comme il est tiré depuis la digue, la darse sud du port Hercule est très convoitée des spectateurs. Mais la Principauté regorge de lieux plus extraordinaires. On vous conseille 5 endroits pour profiter du spectacle.

Tête de Chien

Depuis la Tête de Chien, à La Turbie, vous aurez une vue imprenable sur toute la Principauté et tout particulièrement le quai Rainier-III, d’où sont tirés les feux. De plus, des randonnées familiales nocturnes sont organisées par l’association Orgaya lors des soirs de feu d’artifice. Une rando de 4 h 30, où vous mangerez votre pique-nique face au spectacle pyromélodique. Le départ se fait du parking de la piscine, route de la Tête de Chien, à 19 h 30, pour un retour prévu à 23 h 30. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de La Turbie.

Promenade des remparts

Incontournable, la promenade des remparts, menant à la place du Palais, permet également de prendre un peu de hauteur pour voir le show. La promenade offre un panorama sur tout le port. Pas très loin du quai Albert-Ier, la zone sonorisée, il est encore possible d’entendre la musique depuis cet endroit. Ainsi, vous pouvez bénéficier des deux éléments constituant le show.

Quai Albert-Ier

Le quai Albert-Ier est le meilleur spot si vous voulez profiter du spectacle complet, c’est-à-dire visuel et musical. Étant l’unique zone sonorisée, la musique ne peut être audible que si vous vous situez sur le quai. Comme l’affirme Claude Bollati, adjoint au maire et membre du jury du concours, "la synchronisation entre la musique et la pyrotechnie est particulièrement importante". Ce serait dommage de louper ça.

Moyenne Corniche

Le croisement entre la Moyenne Corniche et la rue Hector-Otto permet également de profiter d’une vue sur les hauteurs de Monaco, directement sur le port. Vous pouvez y accéder en voiture, ou à pied pour les plus sportifs, des places de stationnement sont disponibles tout le long de la route. Moins fréquenté que les précédents lieux, ce spot vous garantit une bonne vision, tout en tranquillité.

Terrasses du Casino

Sur les conseils de Claude Bollati, les terrasses du casino sont un endroit privilégié pour profiter du spectacle. En effet, la vue sur la digue permet d’être des spectateurs presque aux premières loges.

Sur ces conseils, il ne vous reste plus qu’à profiter du spectacle ce soir, offert par les artificiers espagnols, los Hermanos Caballer.