Les 5 clés de la réussite de la halle couverte de la Condamine à Monaco

Parce qu’elles regroupent en un seul et même endroit la convivialité, les circuits courts et un sentiment d’appartenance à un lieu, les halles marchandes ont partout le vent en poupe. Et le fiasco niçois fait finalement figure d’exception.

À Monaco, la petite halle de la Condamine poursuit son histoire à succès entamée il y a déjà 10 ans grâce à des élus communaux et des commerçants que l’on peut qualifier de visionnaires.

"Cette halle représente nos racines et nos traditions confie Marjorie Crovetto, l’élue communale qui est en charge des Commerces, Halles et Marchés. Nous avons à cœur de transmettre cela au public. Nous sommes très attentifs à ce petit bijou qu’on protège."

Et ça fonctionne plutôt bien puisque dans les guides touristiques de Monaco, la halle de la Condamine est notée comme étant le 3e lieu d’attraction touristique après le Palais princier et la place du Casino de Monte-Carlo.

Alors quelles sont les clés de la réussite du marché couvert implanté au pied du Rocher et bien connu des Monégasques comme des touristes ?

1. Un projet clairement défini dès le départ

La halle de la Condamine a d’abord été un marché classique avec des maraîchers. Puis l’ouverture de Carrefour Fontvieille est venue concurrencer la structure qui a commencé à péricliter.

"Il a fallu alors donner un nouveau départ à la halle qui était le cœur populaire et familial de la Principauté et qui devait à tout prix le rester", explique Marjorie Crovetto.

La décision a d’abord été prise d’installer les étals de fruits et légumes dehors pour ne garder en intérieur qu’un commerce d’épicerie, fromage, viande… "Puis très vite, les commerçants de la halle on émit le souhait de faire en plus de la vente au détail, une offre de restauration, poursuit l’élue. La réhabilitation totale de la halle de la Condamine a aidé à prendre le tournant de cette nouvelle voie".

Depuis l'inauguration de ce lieu entièrement rénové, le 15 juin 2012 par le couple princier, le succès est chaque jour au rendez-vous. Une renaissance et une preuve de la pérennité du concept.

2. Un bâtiment adapté et avec une identité

Parmi les préalables au succès d’une halle: un bâtiment avec une identité. C’est le cas de celle de la Condamine. "Le bâtiment qui existe depuis 1880 est une bâtisse ancienne typique au style provençal souligne Marjorie Crovetto. Un aspect, une identité plutôt, que nous avons absolument voulu conserver après la rénovation du lieu en 2012."

En termes techniques, le bâtiment est aussi adapté, notamment sur la température ambiante, c’était un des défauts relevé chez le voisin niçois. Le lieu est aussi adapté pour les livraisons.

3. Un état d’esprit revendiqué

"À Monaco on a plutôt l’habitude de faire et de voir des choses modernes, d’un certain standing, avoue Marjorie Crovetto. La halle de la Condamine, c’est tout le contraire et c’est ce qui plaît, il me semble. Elle a un côté très populaire, tous les clients le disent: on se sent ici un peu comme à la maison, sans chichi. Et le fait que les tables soient partagées participe aussi à cela."

4. Une offre variée et authentique

La lisibilité de l’offre est l’une des conditions sine qua non à la réussite d’une halle. Faire un temple de la consommation avec des enseignes ou plutôt tabler sur des commerçants indépendants? C’est ce second choix qu’a opéré la mairie de Monaco, mais avec le postulat de départ de varier cette offre pour satisfaire une large clientèle, à l’image de la population qui vit et visite la Principauté. "Nous avons souhaité mettre en avant des produits locaux et authentiques - la socca, les barbajuans… - car c’est l’image de la halle. Et nous avons aussi à côté une offre plus haut de gamme avec le restaurant japonais, le meilleur de Monaco, la truffe, ou encore la boulangerie de Mauro Colagreco. Et à l’extérieur, sur la place, les maraîchers qui participent à faire vivre l’ensemble du site."

Au-delà des produits proposés, la lisibilité de l’offre passe aussi par des horaires d’ouverture adaptés. Ainsi la halle de la Condamine est ouverte en journée de 7h à 15h, ainsi que le soir, du mardi au samedi, de 18h à 22h.

5. Des animations et des commerçants impliqués

L’apport d’événements extérieurs participe aussi au succès de la halle. Régulièrement la mairie de Monaco y organise des animations en fonction du calendrier, des moments populaires en adéquation avec l’identité de la halle: fête de la bière, Fête nationale, fêtes italienne ou corse, oursinades… De leur côté les commerçants, impliqués, jouent le jeu et déclinent dans leur menu ces thématiques.

À noter que la halle est aussi un lieu d’accueil et de vie où sont organisés différents ateliers: café repair, atelier anti-gaspi…