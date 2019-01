Les 5 choses à savoir avant le passage de la télé au tout-numérique (gratuit) à Monaco

Depuis avril 2016, le service numérique gratuit de télévision offre aux foyers de la Principauté la possibilité d'accéder gratuitement à plus de 80 chaînes de télévision, francophones et internationales, dont une bonne partie en haute définition. Le service d'antan, dit de "télévision universel gratuit", et ses 18 chaînes (en qualité standard) disparaîtront définitivement le 25 mars prochain. On vous explique comment se déroule la transition et quoi faire.

1. Pourquoi ça change?

C'est avant tout pour uniformiser l'expérience de la télévision en Principauté. La France, elle, a déjà opéré ce changement depuis plusieurs années.

"Nous, on a voulu laisser du temps pour que le parc de téléviseurs soit compatible et que les gens prennent le temps de renouveler le leur", confie Christophe Pierre, responsable de la Direction du développement des usages numériques.

Et ce, pour un plus grand taux de compatibilité lors de la grande bascule.

2. Si votre téléviseur est connecté à une box TV Monaco Telecom

Alors, aucune modification ni paramétrage ne sont à effectuer. Rien ne change pour vous.

3. Si votre téléviseur n'est pas connecté à cette box

Si votre télévision est directement connectée à une prise murale, il est nécessaire de vérifier que vous êtes sur le bon mode de réception.

Sur le réseau amené à disparaître, les chaînes s'éteindront progressivement. Aux heures de grande audience, à savoir de 12h à 14h et de 18h à 20h, un bandeau d'information ou une mire sur certaines chaînes apparaîtra; vous devrez alors procéder à des paramétrages.

Deux scénarios s'offrent alors à vous :

Si votre téléviseur est compatible avec le format DVB-C (cablé) vous devez faire une recherche (manuelle ou automatique) des chaînes en mode DVB-C pour passer sur le service numérique gratuit.

Si votre télévision ne l'est pas, vous pouvez vous équiper, au choix : d'un décodeur DVB-C que Monaco Telecom vend dans ses boutiques au prix de 49 euros; d'un téléviseur compatible DVB-C ou enfin d'une box Monaco Telecom.

4. Un programme d'accompagnement pour certaines personnes

"Nous avons aussi fait un programme d'accompagnement spécifique pour les populations dites sensibles, éligibles à un certain nombre d'allocations et d'aides, qu'elles soient communales ou gouvernementales via le département des Affaires sociales et de la Santé, confie Christophe Pierre. Tous ces bénéficiaires ont reçu un courrier pour les informer de ce changement-là et que le gouvernement leur offrait ce décodeur et Monaco Telecom l'installation. Et ce, afin que la personne concernée puisse retrouver son moyen social d'accès à l'information, notamment les personnes âgées ou handicapées." L'opérateur monégasque a ainsi installé gratuitement 500 décodeurs depuis un trimestre.

5. Quel est le calendrier de l'extinction des chaînes?

Petit à petit, les 18 chaînes du service de télévision universel gratuit disparaissent pour une extinction totale, on l'a dit, le 25 mars prochain. "Cela a commencé il y a un an avec des chaînes aux audiences moindres. On s'attaque aujourd'hui au gros du panier", poursuit Christophe Pierre.

Ainsi, le 14 janvier, ce sera au tour de France 4. Puis de M6 (28 janvier), de BFM/TMC (11 février), Arte (25 février), France 3/France 2 (11 mars) et TF1/Monaco Info le 25 mars pour finir. Rassurez-vous, ce sont des chaînes que vous retrouverez sur l'autre service, dès lors que les paramétrages seront actés.