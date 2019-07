Sophie Thevenoux, ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès du Royaume de Belgique, chef de la Mission auprès de l’Union européenne et Marc Thevenoux ont célébré, ce 27 juin à Bruxelles, l’anniversaire de l’Avènement du prince Albert II en organisant une réception dans le cadre prestigieux de la Villa Empain.

Plus de 250 invités ont tenu à exprimer leurs souhaits de santé et de bonheur à l’intention du souverain et de sa famille.

Parmi les convives, étaient notamment présents la Princesse Léa de Belgique, des représentants des institutions du Royaume de Belgique, de nombreux ambassadeurs, dont le Nonce Apostolique, des responsables des institutions de l’Union européenne, ainsi que des membres du corps consulaire monégasque.

Dans la matinée s’est tenue la réunion consulaire annuelle présidée par l’ambassadeur. L’ordre du jour était consacré à un tour d’horizon de l’actualité monégasque, des activités des consuls de Monaco en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Le point d’orgue de cette réunion consulaire fut la présentation du système fiscal monégasque et des engagements internationaux de la Principauté en la matière par Thierry Orsini, directeur général du Département des Finances et de l’Économie.