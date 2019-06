Le temps d’une soirée, le gymnase du Careï s’est transformé en un temple des arts martiaux. Vingt-deux démonstrations ont été proposées aux spectateurs venus nombreux assister au gala du Leroyal Menton intitulé « La Fureur du Dragon ». Un show orchestré par Nathalie Leroy et ses instructeurs durant 1 h 30 : magnifique !

Heureux et comblés, cent cinquante élèves se sont présentés tour à tour sur le tatami, un spectacle dans une ambiance survoltée où paradoxalement l’harmonie a régné. Toutes les disciplines enseignées au sein du club ont participé à ce beau spectacle. Si le karaté lançait le show avec un message incitant à devenir soi-même, le peps du cardio boxe a dynamisé le gymnase. Puis la section Taï-Chi Qi Gong s’est présentée avant la self-défense explosive, le krav maga et les envolées du MMA. Le tout rythmé par Nicolas Pesty, un jeune talent prometteur dans la chanson. Sur les traces du célèbre Bruce Lee et sa Fureur du dragon, les Leroyalistes déguisés en avatar ont brillé, démontrant la rigueur, la discipline, l’efficacité, la maîtrise, l’harmonie... Jenny Fort et Nolan Arnould, deux sociétaires du Leroyal, ont reçu une standing-ovation avant le passage de Nathalie Leroy qui a signé un tableau de karaté-danse très apprécié en compagnie de Karl Sani. Samedi 22 juin aura lieu la kermesse du club, laquelle clôturera les cours enfants. Pour les adultes le club restera ouvert durant le mois de juillet.