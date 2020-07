L’émouvant départ à la retraite du directeur de l’école de Cap-d'Ail

C’est une cérémonie pleine d’émotions qui s’est déroulée vendredi soir dans le Jardin des Douaniers de Cap-d’Ail. Une petite centaine de personnes et d’enfants y étaient réunis pour dire adieu à leur directeur, Pierre Lombard, et à sa fidèle Atsem et acolyte de vingt-deux ans, Alida Fornasier.

C’est une page de l’histoire du groupe scolaire André-Malraux qui se tourne avec le départ en retraite de ces deux figures de l’école qui ont vu passer plusieurs générations d’enfants de la ville dans leur classe. Vendredi soir, l’heure était aux souvenirs, égrenés par le maire de la ville, Xavier Beck, puis par Alida dont la voix éraillée manquait déjà à tout le monde. Le flambeau passé à Laeticia Pagnotta Arrivé au tour de "Monsieur le directeur", le discours a été beaucoup plus court: l’émotion a été plus forte pour celui qui, outre toute une carrière passée à Cap-d’Ail, y a également usé ses fonds de culotte dès le CE1. "Je ne vous oublierai pas", a conclu "Pierrot". Élève, instituteur, directeur de l’école maternelle puis directeur du groupe scolaire, Pierre Lombard laisse derrière lui une carrière bien remplie et un combat qui est sur le point de porter ses fruits: la reconnaissance du statut particulier de directeur d’école. La foule des collègues, des amis, des élèves et des anciens élèves ont ensuite entouré les deux jeunes retraités pour leur souhaiter une belle retraite. Pierre Lombard passe le relais à Laeticia Pagnotta qui prépare déjà la rentrée 2021 à la tête d’un groupe scolaire André-Malraux désormais installés sur deux sites.