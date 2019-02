Légende de la mode,

La disparition de Karl Lagerfeld, à l’âge de 85 ans, inattendue et brutale, laisse dans l’univers de la mode un vide sidéral. Sur le Rocher aussi, où il était presque naturel de le croiser.

Mars 2014. Karl Lagefeld est à Monaco pour régler les derniers détails du 60e Bal de la rose, dont il signe la scénographie. Star de la haute couture et de la Salle des Étoiles. Ambiance constructiviste en hommage au suprématiste Malevitch, homme austère, artiste révolutionnaire.

À force d’e-mails et d’appels, l’entourage a donné son accord. Dix minutes d’interview, pas une de plus. C’est évidemment une faveur et il convient de mesurer cet honneur. À l’heure dite, un signe de la main. L’aréopage s’évanouit, reste Karl, royal, chevelure argent, catogan, mitaines en cuir, bijoux baroques à tous les doigts. Et ce sourire à peine esquissé qui semble inviter, tout en tenant à distance.

On se lance. En...